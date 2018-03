2. Fußball-Bundesliga Nürnberg holt nur einen Punkt in Dresden

Geht dem 1. FC Nürnberg im Aufstiegsrennen die Luft aus? Die Mittelfranken kamen am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga in Dresden nur zu einem 1:1 und könnten Tabellenplatz zwei verlieren.

Im Hinspiel hatte Dresden gegen den Club aus Nürnberg knapp und etwas unglücklich mit 1:2 verloren. Dresdens Trainer Uwe Neuhaus und sein Nürnberger Gegenüber Michael Köllner waren dabei immer wieder verbal aneinandergeraten. Diesmal blieb's ruhiger, zumindest an der Seitenlinie.

Auf dem Feld schenkten sich die beiden Kontrahenten aber erneut wenig - mit optischen Vorteilen für Dynamo. Aufstiegsaspirant Nürnberg kam lange überhaupt nicht ins Spiel. Die Dresdner drückten, Nürnberg nach vorne arg harmlos. Nichts Neues eigentlich seit Ende Januar: So lange fehlt schon Torjäger Mikael Ishak verletzt.

Dresden also mit optischen Vorteilen, in Sachen Torgefahr konnte man bedenkenlos zur Fußballphrase "Die Führung für Dresden liegt in der Luft" greifen. Fast mit dem Halbzeitpfiff ging Dynamo dann auch in Führung. Nach einer Flanke von der linken Seite von Philip Heise faustete Nürnbergs Torwart Fabian Bredlow den Ball etwas unglücklich vor die Füße von Rico Benatelli, der ohne Mühe einschieben konnte.

Behrens rettet einen Club-Punkt

Nürnberg nutzte aber die Halbzeitpause, um sich kurz zu schütteln und mutiger zurück auf den Platz zu kommen. Nur acht Minuten nach dem Wiederanpfiff sorgte Hanno Behrens per Kopfball nach Flanke von Enrico Valentini für den Ausgleich. Nürnberg jetzt also in der Aufstiegsspur? Nein. Denn die Mittelfranken wurden von den Dresdenern weiter vor allem in der Defensive gefordert.

Nürnberg könnte Platz zwei verlieren

Der Anschlusstreffer blieb nur ein dünner Hoffnungsschimmer. Mehr und mehr egalisierten sich beide Teams im zweiten Durchgang. Fußball-Gourmets hätten bedenkenlos vorzeitig das Stadion verlassen können. Es blieb beim 1:1, das die seit nun fünf Spielen sieglosen "Clubberer" mehr schmerzt. Denn der Noch-Dritte Holstein Kiel könnte die Mittelfranken mit einem Sieg in Bielefeld am Sonntag (01.04.2018) vom direkten Aufstiegsplatz zwei verdrängen.

Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)

Dresden: Schwäbe - Kreuzer, Jannik Müller, Franke, Heise - Marco Hartmann - Benatelli, Hauptmann - Horvath (70. Aosman), Duljevic (87. Röser) - Kone (76. Testroet). - Trainer: Neuhaus



Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold - Erras - Möhwald, Behrens - Palacios (78. Tobias Werner), Stefaniak (60. Löwen) - Salli (70. Zrelak). - Trainer: Köllner



Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

Tore: 1:0 Benatelli (45.), 1:1 Behrens (52.)

Zuschauer: 30.765

Beste Spieler: Kreuzer, Duljevic - Valentini, Behrens

Gelbe Karten: Kone, Kreuzer (7) - Ewerton (5), Stefaniak, Leibold (4), Möhwald (3), Valentini (6)

Statistik: Torschüsse 12:7, Ecken 4:2, Ballbesitz 55:45 Prozent, Zweikämpfe 89:78