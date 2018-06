Der Wald Eine große Sportarena

Mehr Verständnis ist auf beiden Seiten wünschenswert, also zwischen denen die gerne im Wald Sport treiben und denen, die den Wald bewirtschaften. In Bayern finden im Sommer 2018 die ersten Treffen zwischen den Bayerischen Staatsforsten und dem DAV, Mitglied im DOSB, statt in Sachen Mountainbiken. Denn das Radfahren in den Wäldern sorgt bei manchen Waldbesitzern für Unmut. "Respekt“ lautet auch das Leitmotiv einer DAV-Kampagne, mit der der Alpenverein die gegenseitige Rücksichtnahme auf den Wegen fördern will.

Arena für alle - aber mit Rücksicht

Eigentlich sollte die gegenseitige Rücksichtnahme selbstverständlich sein zwischen Wanderern, Mountainbikern, Hundebesitzern und allen, die im Wald unterwegs sind. Hinzu kommen die berechtigten Interessen der Förster und Waldbesitzer. In Bayern ist der Zugang zum Wald für jeden erlaubt und es ist daher sinnvoll miteinander zu sprechen im Sinne des Naturschutzes. Denn der Wald ist eine wunderbare Sportarena für Jedermann, die es zu erhalten gilt.

Mountainbiken: Ist ohne Wald und Berge ja gar nicht denkbar. Man kann im Schatten der Bäume steile Rampen hochkeuchen und über Wurzelpfade downhill cruisen, in BikeParks springen oder schöne Trails einfach nur genießen.

Joggen, Trailrunning, Nordic Walking, Wandern, Speedhiking: Die Bewegung in der Natur ist gut für Körper, Geist und Seele. Wissenschaftler haben zudem berechnet, dass ein Waldspaziergang den Stresspegel im Körper halbieren kann. Das kann man ganz einfach am eigenen Leib selber erfahren.

Trimm-dich-Pfade oder Fitness-Parcours im Wald: Bieten eine ideale Kombination aus Kraft-, Ausdauer - und Koordinationstraining. Kostenlos und draußen an der frischen Luft.

Waldbaden: Ist eine Kombination aus Waldspaziergang und Entspannungstechniken beispielsweise aus dem Qigong. Dabei atmet man die frische Waldluft samt Heilkraft ein, denn die Phytonzide haben eine antibiotische Wirkung.

Skitouren, Langlaufen, Backcountry Ski: Sich im Winter durch den verschneiten Wald zu bewegen, fördert die Fitness. Die Ruhe ist ein Genuss und die Bewegung ist gut für die Gesundheit.