Veranstaltungstipp Rhöner Cross Duathlon

Duathlon – das ist ein Erfindung für wasserscheu Triathleten. Es ist auch die Möglichkeit mal in solch einen Mehrkampf reinzuschnuppern, Zum Beispiel am 28. April beim Rhöner Cross Duathlon im oberfränkischen Stockheim.

Neben dem normalen "Cross Duathlon" mit acht Kilometern Laufen, 18 Kilometern Mountainbike und noch einmal acht Kilometer Laufen gibt es in Stockheim auch den "Cross Duathlon light“. Das sind drei Kilometer Laufstrecke, acht auf dem Mountainbike und noch einmal drei Kilometer Laufen. Eine gute Gelegenheit reinzuschnuppern. "Das ist im Prinzip was für Hobbysportler, die für sich ein bisschen Laufen oder Fahrradfahren und Lust haben bei so was mal mitzumachen", sagt Veranstalter Jürgen Streit vom TSV Stockheim.

Sportliches Rahmenprogramm

Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Strecken aufzuteilen und als Staffel teilzunehmen. Die Organisatoren haben noch viel mehr Bewegung im Angebot - zum Mitmachen oder zum Bestaunen. Es gibt eine Mountainbike-Trailshow, am Morgen eine Nordic Walking Runde und - um auch den Nachwuchs heranzuführen - einen Mini-Duathlon für die Kids im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Dazu gibt es noch eine Ausstellung rund um Fahrrad und Fitness und die Möglichkeit eine Gesundheit- und Fitnessberatung zu machen und dadurch vielleicht herauszufinden, welcher Sport zu einem passt.