Ab aufs Wasser! Kanu & Outdoor Testival an der Regattastrecke

Ran an die Paddel und ab aufs Wasser heißt es auf der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim nahe München (9./10. Juni). Ob jung oder alt, im Sitzen oder im Stehen: Hier kann jeder seine Fähigkeiten testen.

Das Kanu & Outdoor Testival findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Mehr als 3.000 Menschen kamen in den vergangenen Jahren an die Regattastrecke in Oberschleißheim, um sich im Kajak, im Kanadier oder beim Stand-Up-Paddling auszuprobieren.



"Es richtet sich an jeden: Wir wollen den Kanusport der Bevölkerung näher bringen, und zeigen, dass das eine tolle Sportart ist, die man als junger Sportler bis ins hohe Alter betreiben kann", sagt Oliver Bungers, der Präsident des Bayerischen Kanuverbandes.

Neben den vielen verschiedenen Wasseraktivitäten finden sich an der Strecke auch alternative Sportmöglichkeiten: Beachvolleyball, Bogenschießen, Bouldern, Rad- und Tretrollersport.

Infos unter: https://www.kanu-outdoor-testival.de/