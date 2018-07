Veranstaltungstipp DOSB-Sportabzeichen-Tour kommt nach Franken

In St. Peter-Ording an der Nordsee ist sie gestartet, jetzt hat sich die Sportabzeichen-Tour des DOSB in den Süden vorgearbeitet und kommt nach Franken. Beim TSV Dinkelsbühl kann man am kommenden Freitag (6. Juli) aber nicht nur das Abzeichen ablegen.