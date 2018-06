Veranstaltungstipp Coburger Run and Bike-Night

Bevor am Samstag, 23. Juni, abends Deutschland gegen Schweden spielt, kann man sich am Nachmittag nochmal ordentlich verausgaben. Beispielsweise bei der neunten Coburger Run and Bike Night. Alle Wettkämpfe richten sich ausschließlich an Zweier-Teams.