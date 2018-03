Veranstaltungs-Tipp Volksfest-Biathlon in Nürnberg

Am Samstag, den 7. April, startet der weltweit einzige Volksfest-Biathlon in Nürnberg. Nach jeder Laufrunde um den Dutzendteich müssen die Läufer und Läuferinnen an den Schießbuden ins Schwarze zielen - die Kinder mit Spickern und die Erwachsenen mit Luftgewehren. Das spaßige Sportevent über insgesamt fünf Kilometer findet zum zweiten Mal in Kooperation des Postsportvereins Nürnberg und dem Süddeutschen Schaustellerverband statt.

"Erst wenn ein Läufer eine gewisse Anzahl von Treffern erzielt hat, darf er weiterlaufen", erklärt Organisator Patrick Jänsch vom Post SV, "doch der Spaß steht im Vordergrund." Es werden fünf Runden mit je einem Kilometer gelaufen. Als Medaillen gibt es Lebkuchenherzen. Die Anmeldung für die humorvolle Veranstaltung unter www.fruehjahrslauf.com.