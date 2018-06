Sportliche Herausforderung plus Naturerlebnis - das ist Trailrunning. Laufen abseits von Asphalt und Beton, Höhenmeter statt Rekordzeiten und Landschaft genießen anstatt immer die gleiche Runde zu ziehen. Immer mehr Läufer zieht es in die Wälder.

Die Anzahl von Trailrunning-Wettkämpfen steigt rasant. Der ehemalige Langlauf-Olympiazweite und neue Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder ist schon seit Jahren auf abgelegenen Lauf-Wegen unterwegs und bietet immer wieder Trailrunning-Camps an. Im Rahmen der Tannheimer Trail Days im Tiroler Hochtal konnten sich Hobbysportler wertvolle Tipps bei ihm holen.

Spezielle Stöcke für Trailrunning

Je steiler und steiniger der Weg ist, umso mehr Sinn machen Stöcke, um die ganze Körperkraft einzusetzen.

Vor allem das Laufen mit Stöcken war für viele Einsteiger neu. Beim Trailrunning werden spezielle Stöcke benutzt, die per Klicksystem sehr schnell an- und abmontiert werden können. In steilen Passagen sind die Stöcke sehr hilfreich, um auch die Kraft des Oberkörpers für den Aufstieg zu nutzen. Auch bergab helfen die Stöcke, um die Schritte abzufedern. In flachen Bereichen werden die Stöcke ausgeklickt und in den beiden Händen getragen, so dass ein flüssiger Laufstil möglich ist.

Zum Abschluss der Trail-Trainingstage stand der Tannheimer Seenlauf auf dem Programm. Die Läufer konnten dabei zwischen 10, 22 und 28 Kilometer mit bis zu 1.200 Höhenmetern wählen. Peter Schlickenrieder selbst machte sich natürlich auf die längste Runde.

Autor: Bernd-Uwe Guthknecht