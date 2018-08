Veranstaltungstipp Let’s dance Rock’n’Roll

Zum fünften Mal lädt der bayerische Rock’n’Roll-Verband zu den Tanztagen der Amateure. Am 8./9. September gibt es in München ein breites Angebot für Hobbytänzer aus Vereinen und eine Tanzparty für tanzlustige Einsteiger.

An zwei Tagen können Hobbytänzer aus Vereinen aber auch Tänzer aus dem Leistungssport intensiv an ihren Programmen und der Technik arbeiten.

"Die einzelnen Paare werden von Dozenten in Akrobatik, in Athletikbereichen und in Choreografien geschult. Diese Jahr haben wir uns ganz speziell die Formationen vorgenommen." Präsident Horst Gampfer

Bei Rock’n’Roll darf natürlich auch die Party nicht fehlen. Dort können sich Interessierte die Tricks und Techniken der Profis abschauen. Am Samstag, den 9. September, wird im Gasthof Obermair in der Truderingerstraße in München die Tanzfläche mit DJ "Swinging" Willi gerockt. Alle sind herzlich eingeladen Boogie Woogie, Swing oder Rock’n’Roll zu tanzen und bis in die Nacht Spaß zu haben.

Weitere Infos:

www.bvrr-online.de/breitensport/bvrr-tanztage