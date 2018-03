Sportverletzungen Außenbandriss - wann darf ich wieder trainieren?

Außenbandrisse zählen zu den häufigsten Sportverletzungen. Das größte Risiko ist die Zeit des Wiedereinstiegs: Wann kann ich wieder gefahrlos mit dem Training beginnen? Das Fitnessmagazin hat einige Tipps für die erfolgreiche Rückkehr in den Sport.

Außenbandrisse am Sprunggelenk sind die häufigsten Sportverletzungen weltweit. Bei Spielsportarten wie Fußball, Handball, Basketball und Tennis kommen sie besonders häufig vor. Aber auch andere Athleten wie Läufer knicken bei ihren Aktivitäten um und reißen sich ihre Bänder.

Während vor 30 Jahren noch jeder Außenbandriss operiert und danach mit Gips sechs Wochen lang ruhiggestellt wurde, werden heutzutage die Verletzungen konservativ mit einer Fußschiene (Orthese) behandelt. Ziel in der sechswöchigen Reha-Phase ist es, die Stabilität der Bänder wiederherzustellen, damit die Sportler wieder mit alter Sicherheit in ihren Sport zurückkehren können.

Die größte Gefahr: Zu früh wieder ins Training einzusteigen und damit eine chronische Instabilität zu riskieren. Betroffene Sportler sollten sich zeitlich an einen Art Reha-Fahrplan halten, um die Genesung bestmöglich zu unterstützen.

1) Akutphase: Der Sportler ist gerade umgeknickt

Hier gilt die so genannte "PECH"-Regel: Pause - Eis - Compression - Hochlagern. Also: Nach dem Unfall absolute Schonung für den Fuß, keinerlei Belastung mehr, Eis auf den Knöchel, Kompressions-Verband und den Fuß hochlagern. Der Arzt verschreibt in den meisten Fällen eine Fußschiene, mit der man den Fuß leicht belasten und auftreten kann.

2) Mobilisations- und sensomotorische Übungen

Nach einer zweiwöchigen Sportpause kann mit leichten Mobilisations- und sensomotorischen Übungen begonnen werden. Manche Physiotherapeuten arbeiten mit dem sogenannten "Return to activity"- Modell: Stufenweise werden die verletzten Sportler mit Test-Übungen konfrontiert, die zeigen, wie weit die Genesung fortgeschritten ist und welche Bewegungen der Sportler bereits machen kann. Diese stufenweise Anpassung gibt eine klare Rückmeldung über die tatsächliche Stabilität.

3) Koordinations- und Gleichgewichtsübungen

Woche drei bis sechs: Koordinations-, Gleichgewichts- und Mobilisationsübungen stehen im Mittelpunkt der Reha. Zum Beispiel Gleichgewichtsübungen auf einem wackligen Untergrund (Wackelbrett, etc.) und Einbeinstehen (z.B. beim Zähneputzen). Da bei einem Außenbandriss auch Gewebe und Rezeptoren verletzt werden, müssen die mit neuen Reizen "wieder zum Leben erweckt" werden. Die Sportler tragen die ganze Zeit (außer beim Schlafen) ihre Fußschiene, die den Fuß in der richtigen Stellung hält. Schwimmen ist indiziert, da der Fuß bei den Bewegungen überstreckt wird.

4) Behutsamer Einstieg in gewohnte Aktivitäten

Erst nach den sechs Wochen darf der Sportler langsam wieder in seine alten Aktivitäten zurückkehren. Das sollte behutsam passieren (Dauer und Intensität) und Schmerzen im Fuß nicht einfach übergangen werden. Läufer sollten erst einmal auf ebenen Untergründen laufen und nicht gleich auf Trails gehen.

5) Vorbeugung

Prophylaxe: Im Training Koordinations- und Gleichgewichtsübungen einbauen, nicht müde und unkonzentriert laufen, Laufschuhe wählen, die den Fuß zwar stützen und dämpfen, die aber trotzdem noch ein Gefühl für den Untergrund erlauben.

6) Nicht zu früh einsteigen!

Wichtig: Wer zu früh und zu intensiv wieder in den Sport einsteigt, riskiert Spätfolgen: Arthrose im Fuß, chronische Entzündungen und Schmerzen und Verkalkungen im Gelenk. Alles Beeinträchtigungen, die sich viel länger hinziehen als sechs Woche Schonung nach einem Bänderriss.