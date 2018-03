Schneeschuhwandern im Wipptal Körperlich fordernd und geistig entspannend

Das Wipptal mit seinen Seitentälern kennen die wenigsten: Dabei fährt jeder auf seinem Weg nach Italien über die Brenner-Autobahn an ihnen vorbei. Ein Jammer. Denn in den unberührten Tälern lässt sich sommers wie winters hervorragend Sport machen – einen Katzensprung von Innsbruck entfernt. Der Tourismusverband Wipptal bietet für Interessierte Gesundheitswanderungen an - im Winter mit Schneeschuhen.