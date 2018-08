Aktiv im Urlaub Barcelona per Rad erkunden

Auch im Urlaub tut Bewegung gut: Die Muskulatur baut nicht so schnell ab und der Kreislauf kommt in Schwung. Zum Beispiel bei einer Stadtführung per Fahrrad oder auf Fahrradrouten von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten. Das geht auch in Barcelona.

Von: Ullie Nikola