Pumpen für die Fitness Warum ein Pumptrack ein Fitness-Studio ersetzen kann

Im oberfränkischen Selb lädt Bayerns erster asphaltierter Pumptrack die unterschiedlichsten Rollsportler zu einer vergnüglichen Berg- und Talfahrt ein. Seite an Seite cruisen Skater, Dirt-Biker oder Scooterfahrer über sanfte Hügel und legen sich gemeinsam in scharfe Kurven.

Marvin steht auf einem künstlichen Hügel und wartet, bis er an der Reihe ist, um sich mit seinem Scooter in die Tiefe zu stürzen. Auf dem Pumptrack in Selb geht es sportlich-kameradschaftlich zu. Dirt-Biker reihen sich hinter Skateboard-Fahrern ein. Scooter-Fahrer wie Marvin passen gut auf die kleinsten Pumptracker auf Laufrädern auf. Für Marvin beginnt die rasante Fahrt über die Asphaltwellen, als die Bahn frei ist. Er schubst noch einmal an, dann bleiben beide Füße auf dem Scooter. Von nun an muss er ständig mit den Beinen pumpen, um am nächsten Hügel nicht stehen zu bleiben oder in der Kurve nicht die ideale Linie zu bekommen.

Der Pumptrack in Selb ist der erste mit einer ein Meter breiten Asphaltspur in Bayern. Im Sommer 2017 wurde die öffentliche Anlage am Stadtrand von Selb feierlich eingeweiht. Seitdem hat Robin Specht vom Radquartier Kirchenlamitz, unter dessen Fachkompetenz der Rundkurs errichtet wurde, 15 verschiedene Rollsportarten gezählt: "Es ist eine familien- und altersübergreifende Begegnungsstätte, kann man sagen. Wie ein Sportpark."

Pumptrack - für jung und alt

Der älteste Besucher sei ein 65 Jahre alter Mountainbiker, sagt Specht. Die Jüngsten sind drei oder vier Jahre alt und sausen mit dem Laufrad über den Wellenparcours. Von außen betrachtet, sieht es entspannt und locker aus, wie die Skater, Boarder oder Biker über die Asphalthügel schweben ohne anzuschubsen oder in die Pedale zu treten. Aber nach wenigen Runden legen sie alle eine Pause auf dem Ausweichhügel ein. "Es ist ganz schön anstrengend, man unterschätzt das," sagt Mountainbiker Simon und atmet schwer.

Auch Max, ein zwölf Jahre alter Inlineskater schwitzt unter seinem Helm. "Man muss die Beine immer wieder anziehen und ausstrecken", beschreibt er die Technik. "Das geht ganz schön in die Beine." Dany aus Schleiz spricht von einem Ganzkörpertraining für Biker, welches Beine, Arme, Schultern und Bauch beanspruche, aber auch die Konzentrationsfähigkeit verbessere. Kleine Kinder wie die vierjährige Clara, die den Rundkurs auf dem Laufrad bewältigen, gewinnen Sicherheit und Mut. Clara und ihr Papa Simon kommen sehr oft auf die "Bahn", wie Clara den Pumptrack nennt. "Sie hat sich in den Monaten seit der Eröffnung enorm gesteigert," sagt ihr Papa Simon. "Am Anfang hat sie mich noch gebraucht, jetzt fährt sie den Kurs ganz alleine."

Pumpen für die Fitness

Pumpen für die Fitness – umsonst, draußen und in Gesellschaft. So funktioniert urbaner Sport heute. Und damit nichts passiert, gibt es Helmpflicht. Daran hält sich hier auch jeder, egal ob der dreizehnjährige Scooter-Fahrer Marvin oder die dreimal so alten Dirt-Biker.

Info: Pumptrack Selb,Christian-Höfer-Ring 50, 95100 Selb, www.radquartier.com

Autorin: Anja Bischof