Tipps für Sportler Ohne Regeneration keine Leistung

"Von nichts kommt nichts“, denken viele ehrgeizige Sportler und trainieren so oft und so intensiv sie können. Mit dieser Einstellung liegen sie aber schief: Denn ihre Leistung können sie nachhaltig nur dann steigern, wenn sie sich zwischen ihren Trainingseinheiten und nach Wettkämpfen ausreichend regenerieren.

Ruhetage oder Regenerationstage müssen wie Trainingstage sinnvoll geplant und gesteuert werden. Nur in diesen Phasen können sich die belasteten Muskelgruppen, Sehnen, Bänder, aber auch das Herz-Kreislaufsystem, erholen. Minirisse an Muskeln werden dann repariert. Zudem passen sich Muskulatur und Herzkreislaufsystem durch die gesetzten Reize mit entsprechender Leistungssteigerung an. Fehlt also die Ruhe für die Anpassung, kann sich der Sportler nicht in seiner Leistung verbessern.

Abwechslung im Training

Bereits ein abwechslungsreiches Training sorgt für Entlastung und Regeneration, da nicht immer die gleichen Muskelgruppen, Bänder und Sehnen einseitig belastet werden. Auch der Kopf braucht nach harten Trainingseinheiten oder Wettkämpfen Erholung, um wieder mit Spaß und neuer Motivation in eine weitere Trainingseinheit zu starten.

Übertrainng und Regeneration

Ambitionierte Freizeitsportler sind häufiger vom Übertraining betroffen, als Hochleistungssportler, bei denen das Thema Regeneration Bestandteil des gesteuerten Trainingsplanes ist. Interessant ist zudem - je älter ein Sportler ist, umso länger braucht er, um sich nach harten Einheiten zu erholen. Je ausdauernder ein Sportler ist, umso schneller vollzieht sich seine Regeneration

Anzeichen von Übertraining:

Erschöpfung

Schlechter Schlaf

Appetitlosigkeit

Leistungsstagnation oder Leistungsminderung

Erhöhte Infektions- und Verletzungsanfälligkeit

Erhöhter Ruhepuls am Morgen

Kopfschmerzen

Unkonkrete Beschwerden

Aktive Regeneration:

Auslaufen, Ausradeln, Ausschwimmen

Andere Sportarten als üblich machen (beispielsweise statt Laufen, Radfahren oder Schwimmen)

Intensität und Länge des Trainings herunterfahren

Dehnen

Faszien-Training mit der BlackRoll

Gute Ernährung/Trinken

Work-Life-Balance

Passive Regeneration: