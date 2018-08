Nix für Anfänger Fit mit Kind und Wagen

Mit Kind und Kinderwagen wird das Workout bestritten, das bedeutet, dass der Kinderwagen auch in die Übungen integriert wird. Das Ziel der Mütter ist dabei so schnell wie möglich nach der Geburt fit zu werden. Zudem haben die Teilnehmerinnen auch die Chance mit anderen Müttern in Kontakt zu kommen.

In der Kinderwagen-Fitness werden hauptsächlich der Beckenboden und der Rücken trainiert, aber auch die allgemeine Körperhaltung. Dazu dienen die Kinderwagen immer zur Stabilität. Wer sich nach der Geburt auch mit Kind sportlich betätigen will, der findet solche Kinderwagen-Fitness-Kurse in vielen Regionen in Bayern.