KidsTUMove Sport für chronisch kranke Kinder

Kinder brauchen Bewegung, ganz besonders chronisch kranke Kinder. Denn die leiden öfter unter Bewegungsarmut als gesunde. Vor über zehn Jahren wurde deshalb an der TU München das Projekt "KidsTUMove“ ins Leben gerufen.

Kinder mit Herzfehlern, chronischen Erkrankungen oder Krebsleiden dürfen sich und ihren Körper in den KidsTUMove-Stunden auf dem Sportcampus der TU München fordern und ausprobieren. In kleinen Gruppen werden die Kinder in der Regel von zwei medizinisch und sportlich speziell ausgebildeten Übungsleitern betreut.

Dominik Gaser, wissenschaftler Mitarbeiter am Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie, betreut das Projekt: "Die meisten Kinder haben einen sehr langen Krankenhausaufenthalt hinter sich, verbunden mit einer körperlichen Inaktivität und man merkt förmlich, wenn sie zu uns kommen, dass sie sich bewegen wollen, dass sie einen Spieldrang in sich haben, den sie lange Zeit nicht ausleben konnten."

Spaß und Fitnesstraining

Drei Mal in der Woche bietet die TU München für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren, solche Sportstunden an, dann wird drinnen und draußen geturnt, gespielt oder geklettert . Dazu gibt es im Sommer und im Winter ein jeweils einwöchiges Feriensportcamp. Für die Jugendlichen geht es da eher in den Bereich individuelles Fitnesstraining, die Kleineren freuen sich über Action und Spaß. Auch gesunde Geschwisterkinder sind herzlich willkommen.

Christina kommt regelmäßig mit ihrem herzkranken Sohn, denn in normalen Sportgruppen konnte der ehrgeizige Junge nicht mithalten: "Das hat ihn demotiviert immer sehr traurig gemacht, dass er immer automatisch der Letzte war und hier ist er wie die Anderen auch und kann mal der Sieger sein und muss lernen mal der Verlierer zu sein, aber er ist nicht automatisch der Letzte."

Die Kosten betragen 240,- Euro jährlich. Weiterführende Informationen in einem Flyer der TU-München (PDF-Datei).