Trendsport Swingolf Das einfache Golf für Jedermann

Golf einfach gemacht - das fängt schon bei der Schlägerwahl an! Beim Swingolf wird alles mit einem Schläger gemacht: Abschlag bzw. "Drive", Pitch oder Putt. Kurze Schläge werden mit der Schlägerrückseite ausgeführt, lange Schläge mit der Seite. "Man kann einfach auf den Platz gehen und spielen“, erklärt der deutsche Meister Carsten Heß.

Die rustikalere Variante

Auch der Ball ist anders als beim Golf, nämlich weicher und aus Hartschaumstoff, so dass die Verletzungsgefahr gering ist und die Bahnen, die kürzer sind als beim Golf (bis zu 300 Meter) direkt nebeneinander liegen können. Der Platz ist kaum präpariert, deswegen verspringt der Ball auch mal auf dem Grün. "Bei uns ist alles rustikaler", sagt Jochen Franz, der Vereinsvorsitzende des TSV Alling.

Der "Angerhof“ in Alling nahe Fürstenfeldbruck ist eine von vier Swingolf-Anlagen in Bayern. Weitere Plätze gibt es in Paulushofen bei Ingolstadt und in Abenberg und Horbach bei Nürnberg. Die Anzahl hat sich bundesweit in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. In Bayern sieht Markus Wedekind, Geschäftsführer der SwinGolf-Deutschland GmbH, noch Potenzial: "Die meisten Plätze gibt es derzeit im Westen. Da geht im Süden noch mehr“, sagt er.

Eine Spielrunde läuft wie beim Golf ab: 18 Löcher, für die insgesamt 72 Schläge vorgesehen sind, also Par 72 pro Runde. Fortschritte macht man schnell. Das Frustrationspotenzial ist lange nicht so hoch wie beim Golf. Eine Karte für Hobbyspieler kostet 10 bis 15 Euro, den Schläger kann man leihen, so dass der Sport sich wirklich für die ganze Familie eignet: Jung, alt, Frauen und Männer können zusammen oder gegeneinander antreten.