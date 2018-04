Hilfe für kleine Sportvereine Ermer - ein Glücksfall für die kleinen Vereine

Ob im Fußball, im Eishockey oder im Handball – ohne Sponsoren und Unterstützer geht es nicht. Das ist bei den großen Vereinen so, aber auch bei den kleinen. Denn die Vereinsbeiträge reichen nicht aus, um Sportler und Mannschaften auszustatten.

Beispiel Ringerabteilung der Sportfreunde Laubendorf: 5.000 Euro hat Martin Ermer für die Vergrößerung der Matten gespendet. Auch die beiden Ringerpuppen, mit denen die Kinder Griffe und Würfe üben, stammen von ihm, ebenso wie ihre Springseile. Der rüstige Rentner gibt aber nicht einfach nur Geld, sondern schaut regelmäßig beim Training zu und freut sich. 20 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren machen auf einer klassischen blau-rot-gelben Ringermatte Rollen, Brücken und erste kleine Kämpfe. Auf einer zweiten, noch größeren blau-orangenen Matte trainieren die Großen. Kleine wie große Kämpfer haben seit kurzem ganze 164 Quadratmeter Trainingsfläche.

"Wir haben jetzt mehr Platz als auf der alten Matte, denn wir sind ja viele Ringer. Da braucht man eine große Matte, um sich zu verteilen. Die neue Matte ist super, da verläuft man sich ja fast." Valentin Hentrich, 9 Jahre

Ermers Unterstützung - ein "Glücksfall"

Bei den Laubendorfer Ringern ist man froh und dankbar für Martin Ermers Unterstützung, die durch einen Zufall begann. Als die noch junge Abteilung ihren allerersten Wettkampf ausrichtete, saß Martin Ermer im Publikum, war begeistert und wollte helfen. Daraus hat sich eine echte Freundschaft entwickelt.

"Es ist tatsächlich ein Glücksfall, dass die Sponsoren mal in diesem Fall zu uns Ringern und nicht wir auf die Suche gehen mussten. Wir können nichts anderes tun, als seine Leidenschaft mit ihm teilen. Wir nehmen ihn auf die Wettkämpfe mit, die von unseren Kindern ausgetragen werden, oder von unserem Aushängeschild Niklas Wolf, der in Erlangen in der Landesliga ringt." Trainer Heiko Wolf und Trainer Sascha Emmrich

In seiner Jugend war Martin Ermer selbst Ringer. Eine Zeit, die ihn bis heute prägt. Tugenden wie Fairness, Fleiß, Respekt vor dem Gegner, all das hat er auf einer Matte in Fürth gelernt. 1951 hörte der Franke aus beruflichen Gründen auf mit dem Ringen. Sport aber blieb für ihn sehr wichtig. Zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Frau Emilie war er aktiv als Übungsleiter, baute den Behinderten- und Vitalsportverein BVS Fürth auf. Als sie hörten, dass Kinder heute kaum noch Seilspringen können, verteilten sie tausende Springseile an Kindergärten und Grundschulen in Fürth und Umgebung – bis heute. Mit Martin Ermers Hilfe konnte die Fördergruppe Golf der Fürther Hallemann-Schule an den Special Olympics teilnehmen, den Sportspielen von Menschen mit geistiger Behinderung. Die Liste derer, die der 89-Jährige unterstützt, ist lang.

"Wir haben früher schon immer unsere Übungsleitergelder dem Verein gespendet. In den letzten Jahren habe ich auch anderen Vereinen Geld gegeben, die es nötig haben. Naja, und jetzt nachdem ich die Laubendorfer Ringer entdeckt habe und ich über diese Abteilung so erfreut bin, vor allem über die Kinderabteilung, spende ich gerne mal einen Groschen. Wir wissen alle selber: Kinder sind unser höchstes Gut, und jedes Kind, das einen Sport betreibt, ist von der Straße weg. Mein Leitspruch lautet: Nach Lieben ist Helfen das schönste Verb!" Martin Ermer

Autorin: Karin Goeckel