Fitnessklubs in Bayern Mehr als nur ein Fitnessstudio

"Wir sind betreutes Kleingruppentraining: Bei uns ist immer ein Coach dabei, der nah an den Leuten ist und korrigiert. Das ist persönlicher als Kurse im Fitnessstudio, weil es kein Frontalunterricht ist. Und durch das Training in der Gruppe bildet sich auch eine Art Community, so ein Gemeinschaftsgefühl - daher also Klub."