Neuer Trendsport Sommer, Sonne, Spikeball

Ein neuer Trendsport aus den USA: Am Strand, See oder im Park wird jetzt auch in Deutschland Spikeball gespielt. Die Sportart hat Ähnlichkeit mit Beach-Volleyball - ist einfach und anstrengend.

Die Spikeball-Ausrüstung ist überschaubar: ein Ball und ein kleines Trampolin. Vier Spieler, je zwei in einem Team, spielen gegeneinander und versuchen den kleinen Ball so auf das elastische Netz zu spielen, dass der Gegner ihn nicht mehr bekommt. Die Regeln sind ähnlich zum Beach-Volleyball: "Man hat im Team drei Berührungen, maximal eine in Folge, danach muss der Ball auf das Netz gespielt werden und wieder runterhüpfen. Punkte gibt es, wenn der Gegner den Ball an den Rand oder neben das Netz haut oder der Ball vom Netz auf den Boden springt“, erklärt Kilian, der seit zwei Jahren Spikeball spielt.

Mehr Spaß als Vereinssport

Mit Freunden hat er einen der ersten Spikeball-Klubs in Deutschland gegründet, beim TSV Waltrudering. Aber schnell haben sie gemerkt, dass die Sportart als Vereinssport nicht wirklich funktioniert, erzählt Initiator Lukas: "Es wird hier eher als Freizeitsport wahrgenommen. Als wir den Verein gegründet haben, hatten wir circa 30 Leute im Probetraining. Aber wenn wir sagen, meldet euch im Verein an, kommt die Antwort: Lasst uns lieber am See spielen.“ Eine Liga gibt es in Deutschland bislang noch nicht, dafür Turniere, die in ganz Europa stattfinden. Die Spikeball-Community ist noch klein, aber dafür eng verknüpft. In Deutschland ist Köln die Hochburg.

Fuß, Brust, Kopf – alles erlaubt

Mit Fuß, Brust und Kopf darf übrigens auch gespielt oder geblockt werden – und besonders stylische Aktionen wie ein Schlag durch die Beine sehen nicht nur gut aus, sondern sind oft erfolgsversprechend. Auch Techniken wie Topspin oder besondere Schmetterschläge kommen zum Einsatz. Ganz vorne steht aber: der Spaß.