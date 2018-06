Fitness mit Tom Brady Die TB12-Methode

Mit 40 Jahren ist Tom Brady weiterhin der absolute Superstar in der NFL – leistungsmäßig hat er kein Stück nachgelassen. Jetzt verrät er sein Fitness-Geheimnis: Die TB-12-Methode.

Mit TB12-Methode, benannt nach Bradys Initialen und der Rückennummer, die er trägt seit er Profi ist, könne jeder sein Leistungsmaximum verbessern, auch im fortgeschrittenen Alter, verspricht Brady. Der Schlüssel ist: "Pliability", also die Geschmeidigkeit der Muskeln. "Es geht darum die Muskeln lang und weich zu halten", erklärt Brady.

Muskeln geschmeidig halten

Und wie geht das - die Muskeln geschmeidig halten? Brady empfiehlt dazu 20-30-minütige Auf- und Abwärmphasen vor und nach dem Sport: (Selbst-)Massagen der viel beanspruchten Muskelgruppen, Ausrollen mit sog. Faszienrollen und sorgfältiges Dehnen.

Insbesondere bei Rotationssportarten, wo der Ball, wie beim Football oder Tennis, geworfen oder geschlagen wird, ist das Muskel-Dehnen und -Rollen besonders wichtig, gerade auch zur Verletzungsvorbeugung.

Mediziner: "Wichtig, die Geschmeidigkeit zu trainieren"

Sportmediziner Dr. Andreas Imhoff hat vom Begriff "Geschmeidigkeit" in Bezug auf Muskeln zwar noch nichts gehört, es sei kein medizinischer Fachterminus, sagt er, dennoch findet er die Umschreibung treffend: "Es ist ganz wichtig, dass jeder Sportler vor dem Training mit Dehnen und Lockern seine Geschmeidigkeit trainiert - und dann erst in zweiter Linie die Kraft." Manche Sportler vernachlässigen diesen Bereich, meint der Mediziner - die Folge: "Wir sehen in unserer täglichen Arbeit oft Muskel-Dysfunktionen, die zu Verletzungen führen."

TB12 als Vermarktungsstrategie

Wirklich revolutionär sind Bradys Tipps zum Muskeltraining nicht, aber sind sie ein guter Hinweis auf die Wichtigkeit der Muskelpflege. Er nutzt die TB-12-Methode auch zur Vermarktung seiner Produkte und seines Lifestyles. Alles in allem: Auf- und Abwärmen ist für jeden Sportler wichtig!