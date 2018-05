Bachateando-Festival in Nürnberg Bachata - Tanzen, Sport und Fitnessprogramm

Bachata ist ein leidenschaftlicher Tanz aus der Dominikanischen Republik, der auch in Deutschland immer mehr Menschen begeistert. In Nürnberg gibt es regelmäßig Bachata-Partys und kostenlose Workshops, am zweiten Juni-Wochenende steigt ein Bachateando-Festival mit Stars der Szene, aber auch mit Anfängerkursen für jedermann.

Von: Ulrike Nikola