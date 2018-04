Eishockey München zieht ins DEL-Finale ein

Auf seinen Gegner für die Best-of-Seven-Serie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft, die am kommenden Freitag beginnt, muss München mindestens bis Sonntag warten. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers gegenüber. Für die Adler Mannheim ist die Saison beendet.

Starker Sturm, stark im Tor

Mads Christensen (1.), Andreas Eder (13.) und Dominik Kahun (19.) brachten den Titelverteidiger vor 6.142 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eissportzentrum schon in den ersten 20 Minuten deutlich in Führung, in dieser Phase fanden die Adler überhaupt nicht ins Spiel.

Im zweiten Drittel wirkten die Gäste dann zwar etwas präsenter, doch München zeigte sich effektiv vor dem Tor: Keith Aulie (25.) und Keith Aucoin (30.) erhöhten auf 5:0 und sorgten schon vor dem Schlussabschnitt für die Vorentscheidung.

Berlin schlägt Nürnberg per sudden death

Das Spiel Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers ging nach einem 4:4 in der regulären Spielzeit in die Verlängerung (sudden death). Die Eisbären Berlin siegten am Ende mit 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) n.V. - Olver traf in der 71. Minute.

