Stanley-Cup-Sieger aus Rosenheim Eishockey-Krönung für Rosenheimer Grubauer

Cool, Bescheiden, Urbayer: Mehr braucht es eigentlich nicht, um Philipp Grubauer zu beschreiben. Starallülen kennt er nicht, vom ersten NHL-Gehalt hatte er erst einmal Miete und Telefon bezahlt. Aufgewachsen ist er bei Rosenheim, seine ersten "Arenen" waren der Happinger Ausee, Simsee und der Chiemsee. "Ich war mit meinen Frenden immer auf dem See", erzählt er über seine ersten Schritte auf den Kufen. Nun hat er die bedeutendste Trophäe der Eishockeywelt gewonnen - die in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL).

Goalie Philipp Grubauer

Im Alter von 16 Jahren wechselte er von den unebenen Freiflächen in die Oberliga. Dort spielte er für die Starbulls Rosenheim. Von dort ging es bald nach Übersee: Bellville, Kingston und die Hershey Bears waren dort die ersten Stationen des Oberbayern. Im Jahr 2014 kam er dann als Torwart zu den Washington Capitals.

Ins Rampenlicht bei der Heim-WM 2017

Bei der Heim-WM im Jahr 2017 rückte der bis dahin nur hartgesottenen Eishockeyfans bekannte Spieler erstmals auf einen Schlag ins Rampenlicht: Im Viertelfinale gegen Kanada musste der Rosenheimer den aus dem Kader geflogenen Thomas Greiss ersetzen. Das Aus konnte er zwar trotzdem nicht verhindern, die überraschend knappe 1:2-Niederlage war aber auch sein Verdienst.

Zahlreiche Einsätze vor den Playoffs

Siegerfoto: Die Washington Capitals sind NHL-Champion.

In den NHL-Playoffs musste Grubauer zwar oft für seinen Kollegen Braden Holtby Platz machen, im Finale stand er nicht auf dem Eis. In der regulären Saison spielte er aber regelmäßig, vor allem gegen Ende der Hauptrunde zeigte er dabei herausragende Leistungen. Dementsprechend durfte er nach dem entscheidenden 4:3-Sieg seiner Mannschaft den knapp 90 Zentimeter großen Pokal in die Luft stemmen, auf dem auch sein Name eingraviert ist. "Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht und den man schon als kleines Kind hat", sagte Grubauer über diesen Moment.

Grubauers Vertrag läuft aus, Chance auf die Nummer eins

Mit dem größtmöglichen Triumph endet aber sehr wahrscheinlich Grubauers Zeit in Washington. Sein mit 1,5 Millionen Dollar (1,27 Millionen Euro) dotierter Einjahresvertrag läuft aus, und auch wenn die Capitals danach die Rechte an dem Oberbayern behalten, sieht alles nach einem Wechsel aus. Im Moment gelten die Carolina Hurricanes und New York Islanders als mögliche neue Arbeitgeber, beide sind auf Torhütersuche. Es wird erwartet, dass der 26-Jährige in der kommenden Saison eine Chance als Nummer eins erhält. Zunächst aber wird der Rosenheimer den Stanley Cup im Sommer in seine Heimatstadt bringen.

Drei Deutsche in Folge Stanley-Cup-Sieger

Tom Kühnhackl mit dem Stanley Cup

Der Rosenheimer ist erst der der vierte deutsche NHL-Profi, der den Stanley Cup gewinnen konnte. Dazu hielt er als erster deutscher Torhüter den begehrtesten Pokal im Eishockey in den Händen. Damit gewann im dritten Jahr in Serie ein deutscher Spieler die Trophäe. Tom Kühnhackl holte in den vergangenen beiden Jahren mit den Pittsburgh Penguins den Cup. Auch Uwe Krupp (mit Colorado) und Dennis Seidenberg (mit Boston) stehen auf dem 15,5 Kilogramm schweren Silberpokal.