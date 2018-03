Halbfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga München verliert, Nürnberg gleicht aus

Das Halbfinale in der Deutschen Eishockey-Liga bleibt nach dem zweiten Spieltag spannend. In Mannheim gewannen die Adler gegen Meister München und holten den 1:1-Ausgleich in der Best-of-seven-Serie, genauso wie die Nürnberg Ice Tigers durch einen Heimsieg gegen Berlin.

4:2 (1:1, 0:0, 3:1) siegten die Mannheimer Adler in heimischer Halle gegen den amtierenden Meister aus München. Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena drehten Christoph Ullmann und Luke Adam mit zwei Toren für die Adler binnen 51 Sekunden im Schlussdrittel einen 1:2-Rückstand. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1. Am Montag findet das dritte Spiel in München statt. Die Auftaktpartie hatten die Oberbayern zu Hause 4:2 gewonnen.

Adler Mannheim - Red Bull München 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Tore: 1:0 Larkin (0:39), 1:1 Seidenberg (17:00), 1:2 Jaffray (40:28), 2:2 Kink (52:03), 3:2 Adam (52:54), 4:2 Kink (59:16)

Zuschauer: 13.600

Strafminuten: Mannheim 10 - München 6

Playoff-Stand: 1:1

Nürnberg Ice Tigers gewinnen Krimi

In Nürnberg haben die Ice Tigers in einem Verlängerungskrimi gegen die Eisbären Berlin den Ausgleich im Playoff-Halbfinale erzielt. Nürnberg setzte sich knapp mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0) in der Overtime durch. Zum Matchwinner avancierte in der 77. Minute der Kanadier John Mitchell. Nach zwei Partien steht es damit in der Best-of-Seven-Serie 1:1. Bei den Nürnbergern zeigte Olympia-Silbermedaillengewinner Leo Pföderl mit einem Doppelpack erneut eine glänzende Leistung.

Bereits am Ostermontag haben die Berliner von Trainer Uwe Krupp wieder Heimrecht. Die erste Playoff-Partie am Donnerstagabend (29.03.2018) hatten die Eisbären deutlich 5:1 gewonnen.

Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

Tore: 1:0 Pföderl (8:08), 1:1 Petersen (10:37), 1:2 Aubry (34:08), 2:2 Pföderl (39:57), 3:2 Mitchell (76:50)

Zuschauer: 7.672

Strafminuten: Nürnberg 2 - Berlin 6

Playoff-Stand: 1:1