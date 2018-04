Eishockey-Playoffs München-Berlin Siebtes Finalspiel: Heute Abend steht der Meister fest

Showdown im Olympia-Eisstadion: Der EHC München und die Eisbären Berlin ermitteln am Abend im siebten Finalspiel den neuen deutschen Eishockey-Meister. Was spricht für München, was für Berlin? Der Final-Check.