Eishockey-Play-Offs Alle bayerischen Mannschaften erfolglos

Red Bull verliert in der Overtime gegen Pinguins Bremerhaven

Meister Red Bull München ist mit einer überraschenden Niederlage ins Play-Off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Der Hauptrundensieger unterlag dem Vorrunden-Neunten Fischtown Pinguins Bremerhaven nach Verlängerung mit 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1). Nicholas Jensen erzielte nach 3:18 Minuten in der Overtime das Siegtor für die Norddeutschen.

Adler Mannheim gewinnt gegen ERC Ingolstadt

Der siebenmalige deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat sich zum Start der DEL-Play-Offs im Schlussdrittel einen wichtigen Auswärtssieg erkämpft. Der Fünfte der Hauptrunde bezwang den Vierten ERC Ingolstadt mit 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) und kann vor heimischem Publikum den Vorsprung in der Viertelfinalserie ausbauen. Vier Siege brauchen die Teams, um ins Halbfinale einzuziehen.

Kölner Haie schlagen die Nürnberg Ice Tigers

Die Kölner Haie sind mit einem Auswärtssieg in die Play-Offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet und haben damit einen Heimvorteil erobert. Bei den Nürnberg Ice Tigers gewann das Team von Trainer Peter Draisaitl 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) und kann bereits am Freitagabend in eigener Halle in der Best-of-Seven-Serie auf 2:0 davonziehen.

Eisbären Berlin erfolgreich gegen Grizzly Wolfsburg

Die Eisbären Berlin sind zum Auftakt der Play-Offs in der Deutschen Eishockey Liga ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der DEL-Rekordchampion setzte sich im ersten Spiel des Viertelfinals gegen Grizzly Wolfsburg 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) durch.