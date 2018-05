Von München nach Chicago Kahuns Wechsel in die NHL bestätigt

Ende April hatte der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang bereits bei Instagram angekündigt: "Ich bin sehr stolz, meinen ersten NHL-Vertrag unterschrieben zu haben", hatte der gebürtige Tscheche zu einem Foto im Blackhawks-Trikot gepostet. Jetzt hat das NHL-Team den Transfer offiziell gemeldet.

Meisterschafts-Triple mit dem EHC, Olympia-Silber

Vor vier Jahren war Kahun nach seiner Juniorenzeit in Kanada beim Draft noch von keinem Klub ausgewählt worden. In der abgelaufenen Saison erzielte er in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwölf Tore und bereitete 29 Treffer vor. Mit dem EHC holte er zuletzt drei Meisterschaften in Folge. In Pyeongchang gewann er die Silbermedaille im olympischen Eishockeyturnier. Bei der Weltmeisterschaft in Dänemark war sein Team hingegen bereits in der Vorrunde gescheitert.