Deutsche Eishockey-Meisterschaft München vor dem dritten Titelgewinn in Serie

Titelverteidiger EHC München rüstet sich für eine mögliche Meisterfeier am Sonntag. Nach der 3:1-Führung in der Best-of-Seven-Serie und dem starken Münchner Auftritt in Berlin haben sogar die Eisbären Zweifel, dass sie das Finale noch drehen können.

"Wir haben einen super Job gemacht. Es hat noch niemand mit drei Siegen eine Best-of-Seven-Serie gewonnen", sagte Eisbären-Trainer Uwe Krupp nach der 2:4-Niederlage seines Teams gegen München am Freitagabend (20.04.2018). Das klang aus dem Mund des ehemaligen Bundestrainers aber fast schon wie eine Durchhalteparole.

Die Berliner lieferten München einen großen Kampf und kassierten am Ende eine klare Niederlage: Einmal mehr war es die Münchner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, die dem EHC die 3:1-Führung in der Finalserie bescherte. Am Sonntag könnte der EHC zu Hause (14.30 Uhr) die dritte deutsche Meisterschaft in Serie klar machen. Trotzdem ist Coach Don Jackson noch zurückhaltend: "Uns steht noch harte Arbeit bevor."

Abgeklärtheit spricht für München

München hatte einen Fehlstart in die Finalserie erwischt und die erste Partie zu Hause verloren. Aber ob die Berliner am Sonntag noch einmal zu einer solchen Ausnahmeleistung fähig sind? Allein die Abgeklärtheit des Titelverteidigers um seine fast gleichwertig gefährlichen vier Angriffsreihen spricht deutlich für München.

Berlin, das zeigte sich auch in der vierten Partie, ist dagegen weit von seiner Bestform entfernt. Nicht einmal eine 5:3-Überzahl konnten die Eisbären in Tore ummünzen. Eisbär André Rankel haderte nach der Partie: "Es war frustrierend, dieses Spiel zu verlieren. Wir haben über weite Strecken sehr gut gespielt und es bloß nicht geschafft, zu den wichtigen Zeitpunkten die Tore zu schießen. Wir hätten in Überzahl vielleicht das eine oder andere Tor machen können, da hatten wir genug Chancen." Dass die Eisbären in der Finalserie noch einmal die Wende schaffen, glaubt nicht einmal Rankel so richtig: "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand."

Final-Ergebnisse und Playoff-Stand

1. Spiel: EHC München - Eisbären Berlin 3:4 (Playoff-Stand: 0:1)

2. Spiel: Eisbären Berlin - EHC München 4:5 (Playoff-Stand: 1:1)

3. Spiel: EHC München - Eisbären Berlin 4:1 (Playoff-Stand: 1:2)

4. Spiel: Eisbären Berlin - EHC München 2:4 (Playoff-Stand: 1:3)

5. Spiel: EHC München - Eisbären Berlin (Sonntag, 22.4., 14.30 Uhr)

6. Spiel, optional: Eisbären Berlin - EHC München (Dienstag, 24.4.)

7. Spiel, optional: EHC München - Eisbären Berlin (Donnerstag, 26.4.)