DEL-Playoffs EHC München steht im Halbfinale

Der Hauptrundenprimus bezwang den krassen Außenseiter Fischtown Pinguins Bremerhaven zuhause mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) und liegt damit nach dem fünften Spiel in der Best-of-seven-Serie mit 4:1 uneinholbar in Führung. Auch wenn sich die Gäste aus dem Norden zunächst vor allem defensiv zur Wehr setzten, dominierte München die Partie durch die Tore Michael Wolf (14.), Jason Jaffray (38.), Markus Lauridsen (44.) sowie des Olympiazweiten Frank Mauer (48.) souverän. Rylan Schwartz (53.) verkürzte noch für Bremerhaven.

"Das 4:1 geht am Ende der Serie in Ordnung", sagte Münchens Patrick Hager. "Wir haben eine unheimliche Tiefe im Kader, die hat Bremerhaven nicht." Dennoch hätten die Bayern noch "Luft nach oben" und müssten sich in der nächsten Runde weiter steigern, meinte Hager.

Aus für den ERC Ingolstadt

Ausgescheiden ist dagegen der ERC Ingolstadt. Die Schanzer verlor gegen Adler Mannheim mit 3:4. Mannheim setzte sich damit in der Best-of-seven-Serie ebenfalls mit 4:1 durch. er Best-of-Seven-Serie ebenso mit 4:1 durch wie Mannheim mit dem 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) beim ERC Ingolstadt. Die Nürnberg Ice Tigers brauchen nach dem 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) gegen die Kölner Haie beim Playoff-Stand von 3:2 nur noch einen Sieg, um ebenfalls in die Runde der letzten vier Teams einzuziehen.