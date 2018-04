EHC siegt 4:2 in Berlin München kann am Sonntag den Titel holen

Der EHC München hat in Berlin das vierte Finalspiel zweimal gedreht und so einen 4:2-Sieg errungen. Damit führt der Titelverteidiger in der Serie mit 3:1 und kann am Sonntag den dritten Meistertitel in Folge einfahren.