Dopingverdacht im Langlauf: Hörmann contra Seppelt "Nennen Sie die Namen" – "Wir kennen das Spielchen"

Deutschlands oberster Sportfunktionär Alfons Hörmann, und ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt haben sich in "Blickpunkt Sport" einen Schlagabtausch über die Brisanz der aktuellen Dopingberichterstattung im Wintersport geliefert. Der DOSB-Präsident sieht die jüngsten Enthüllungen im Langlauf als nicht bewiesen an.

Am Sonntag waren neue Enthüllungen über dopingverdächtige Blutwerte von Ski-Langläufern bekannt geworden, die in den vergangenen 16 Jahren insgesamt 313 Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften gewonnen haben. Dies ist fast die Hälfte aller Langlauf-Medaillen, die bei diesen Titelkämpfen zwischen 2001 und 2017 vergeben wurden. Einige Sportler mit den auffälligen Blutwerten sind bis heute aktiv. An den Recherchen waren auch Experten der ARD beteiligt. Sie gehen davon aus, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für die Werte keine andere Erklärung gibt als Doping.

"Wenn solche Berichterstattung dazu führen könnte, dass wir Betrüger überführen, dann herzlich willkommen. Wenn es nur dazu dient, das Thema weiter zu inszenieren und Sportler und ganze Sportarten unter Generalverdacht zu stellen, dann halte ich es für klar schädlich. Deswegen raus mit der Sprache, liefern Sie die Daten, die Sportler, die Namen", sagte Hörmann am Sonntagabend in "Blickpunkt Sport" an die Adresse von Seppelt. "Wir gehen dem nach, aber wir brauchen konkrete Informationen."

Seppelt wies den Vorwurf vehement zurück und erinnerte an die Debatte zum Biathlon vor zehn Jahren, als man vor Gericht gegen den Deutschen Skiverband gewonnen habe, dessen Präsident Hörmann damals war. "Herr Hörmann, wir kennen das Spielchen, von Ihnen gerade." Auch im Radsport und in der Leichtathletik habe sich der Verdacht aus den Berichterstattungen im Nachhinein bestätigt.

Keine Beweise, keine Hexenjagd

"Weil wir wissen, dass es keine juristischen Beweise sind, genau deshalb werden wir uns mit Namen zurückhalten", so Seppelt weiter. "Weil wir keine Hexenjagd veranstalten wollen, sondern weil wir auf Dinge aufmerksam machen wollen, die für diesen Sport von enormer Bedeutung sind."