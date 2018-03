Kraftraum-Besuch Kickboxtraining mit Weltmeisterin Marie Lang

31 Kämpfe, 31 Siege, davon neun mit K.o. – die Bilanz ist beeindruckend. Die Wahlmünchnerin Marie Lang ist Weltmeisterin im Kickboxen, und zwar in den Klassen bis 60 und bis 62,5 Kilogramm. Die 31-Jährige trainiert täglich in einem Münchner Box-Studio.

Als Kickboxerin muss Marie Lang ihren gesamten Körper trainieren. So mixt sie Kraft-, Ausdauer- und Technikeinheiten. An klassischen Kraftmaschinen mit Gewichten verbessert sie einerseits die Maximalkraft, andererseits die Kraftausdauer. Besonders gefordert sind die Oberschenkel, weil diese einen Großteil der heftigen Bein-Kicks der Gegnerin abbekommen. Aus dem gleichen Grund gehören Bauchmuskelübungen zum Standard-Programm. Bei angespannten Bauchmuskeln sind die Schläge besser auszuhalten.

Sit-ups als Lieblingsübung

Ihre Kraftausdauer stärkt Marie Lang gerne im Zirkeltraining, bei denen sie Liegestützen, so genannte Burpees, Strecksprünge etc. variiert. Eine ihrer Lieblingsübungen sind Sit-ups, bei denen sie während des Hochkommens einen Medizinball gegen die Wand schleudert. Ihre reine Ausdauer trainiert die Weltmeisterin auf dem Laufband oder auch mit Bergläufen.

Am Sandsack beginnt das Kickbox-Training

Spezifisches Kickbox-Training beginnt meist am Sandsack. Anfänger starten mit reinen Boxschlägen, wobei die Hände immer in schützenden Boxhandschuhen stecken sollten. Dann können auch Bein-Kicks eingebaut werden, wobei der Kick mit dem Unterschenkel erfolgt. Im Training tragen die Kickboxer Schienbeinschoner. Das Training mit einem anderen Boxer wird mit so genannten Pratzen ausgeführt, wobei ein Sportler auf die Pratzen des anderen schlägt. Nur für Fortgeschrittene ist dagegen das Sparring-Boxen, wo tatsächlich gegeneinander gekämpft wird.