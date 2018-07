Olympische Kletterpremiere in Augsburg Freisingerin Frederike Fell Deutsche Meisterin

Deutschlands beste Sportkletterer ermittelten in Augsburg erstmals Deutsche Meister im "Olympic Combined". Klettern feiert 2020 in Tokio Olympia-Premiere. Bei den Damen ging der Titel an die erst 17-jährige Frederike Fell vom Alpenverein Freising.

Frederike "Fredi" Fell setzte sich vor der Dresdnerin Johanna Holfeld und Roxana Wienand vom Deutschen Alpenverein Aschaffenburg durch.

Frederike Fell, erste Deutsche Meisterin im "Olympic Combined"

Für Fell, die sonst noch in Jugendwettbewerben klettert, ist es der erste Deutsche Meistertitel im Seniorenbereich. In der vergangenen Woche hatte sie den Sprung nach ganz oben aufs Podest als Zweite bei den deutschen Boulder-Meisterschaften noch knapp verpasst.

Der undankbare vierte Platz in Augsburg blieb der Münchnerin Romy Fuchs, eine der Top-Hoffnungen des deutschen Nationalteams für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Neben Baseball, Karate, Skateboarding und Surfen steht auch "Sport Climbing", wie die Sportart offiziell heißt, erstmals im olympischen Programm.

"Olympic Combined", wie die Wettkampfart auch heißt, kombiniert die drei klassischen Kletterdisziplinen Lead, Speed und Bouldern. Im April hatte der Deutsche Alpenverein in München seine "Climb to Tokyo!"-Kampagne vorgestellt. Die Premiere der Deutschen Meisterschaften im neuen bayerischen Landesleistungszentrum in Augsburg waren ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu Olympia. Knapp 70 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland waren am Wochenende in Augsburg an den Kletter- und Boulderwänden. In der Qualifikation am Samstag (14.07.2018) wurden die Finalteilnehmer für den Sonntag ermittelt, dort kletterten dann nur noch die sechs besten Damen und Herren gegeneinander.

Favoritensieg bei den Herren

Jan Hojer in Augsburg

In der deutschen Kletterszene gab es bisher Lead- oder Boulder-Spezialisten. Athletinnen und Athleten, die in beiden Disziplinen in der Weltspitze sind, waren bisher rar gesät. Einer, dem alle Varianten an den Wänden liegen, ist Jan Hojer vom DAV Frankfurt. Im Bouldern ist er aktueller Europameister, 2014 war er Gesamtweltcupsieger. Im Leadklettern ist er amtierender deutscher Meister. Und in Augsburg schnappte er sich den nächsten Titel und wurde erster Deutscher Meister im "Olympic Combined".

Auf den Plätzen dahinter landeten Yannick Flohé vom DAV Aachen, der amtierende nationale Champion im Bouldern, und David Firnenburg vom DAV Rheinland/Köln, eigentlich ein Lead-Spezialist. Die bayerischen Top-Kletterer verpassten bei der Premiere der Deutschen Meisterschaften die Podestplätze. Bester war Alexander Averdunk vom DAV München-Oberland als Vierter. Bereits am Wochenende sind zahlreiche Teilnehmer wieder gefordert: Dann stehen die Titelkämpfe im Speedklettern auf dem Programm.