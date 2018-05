Playoff-Halbfinale Bayern-Basketballer treffen auf Dauerrivalen Bamberg

Vor fast drei Jahren war das, seitdem gingen sieben Spiele in Serie verloren. Nun bekommt der frühere deutsche Basketballmeister eine neue Chance. Dass es dazu kommt, liegt an der Nervenstärke der Bayern. Nach dem 1:2-Rückstand gegen die Frankfurt Skyliners stand der Hauptrundensieger im Viertelfinale schwer unter Druck, gewann dann aber zweimal souverän. Am Donnerstag (17.5.18) brannte beim 90:70 nichts mehr an, und Bayern gewann die best-of-five-Serie 3:2. "Jetzt haben wir zwei Tage, um uns auf Bamberg vorzubereiten", sagte Bayern-Trainer Dejan Radonjic, die kurze Pause sei aber kein großes Probleme: "Unser Gegner hatte etwas mehr Zeit, aber wir haben den Heimvorteil."

"Gibt keinen Favoriten"

Meister Bamberg hat seit gut einer Woche nicht mehr gespielt, dank eines schnellen 3:0 über Bonn. Eine klare Rollenverteilung gibt es wie in den vergangenen Jahren nicht. Die Bayern haben zwar eine starke Hauptrunde gespielt und sich mit 62:6 Punkten Platz eins gesichert, die Bamberger (44:24) wurden mit ganz viel Mühe Vierter. Doch der Trend hat sich umgekehrt. Während die Münchner in der Meisterrunde Probleme bekamen, blühte der Titelverteidiger auf.

"Jeder weiß, dass Bamberg ein richtig gutes Team und den Meister-Spirit hat. Ich glaube, es gibt keinen Favoriten, die Chancen sind 50 zu 50." Nihad Djedovic, FC Bayern Basketball

Bamberg ist immer da, wenn es gilt. Das wissen die Bayern nur zu gut. 2014/15 ging die Finalserie gegen den Serienmeister unglücklich mit 2:3 verloren, 2015/16 und 2016/17 schied München gegen die Franken jeweils im Halbfinale mit 0:3 aus. Unter Luca Banchi, der Anfang März das Erbe des gefeuerten Meistertrainers Andrea Trinchieri angetreten hatte, fand Bamberg nach etwas Anlaufzeit in die Spur.