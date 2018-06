Playoff-Finale Bayern-Basketballer sehen sich auf gutem Weg

Nach zwei Auswärtssiegen steht in der Playoff-Finalserie im Basketball alles wieder auf null. Am Sonntag will Hauptrundensieger FC Bayern München endlich auch seine heimischen Fans mit einem Sieg beglücken und sich den "Matchball" erkämpfen.

Nach der 95:106-Heimniederlage hatten die Münchner in Berlin eine komplett andere Taktik gewählt. Mit Erfolg. Am Ende stand ein klarer, nie gefährdeter 96:69-Erfolg. Und so soll es weitergehen. Wer Spiel drei am Sonntag (Beginn: 18.30 Uhr) gewinnt, der führt in der Serie mit 2:1 und braucht dann nur noch einen Sieg, um Deutscher Meister zu werden. Die Chancen der Münchner stehen nicht schlecht.

Keine "Dummheiten"

In verfrühte Euphorie brach nach dem Erfolg von Berlin beim Hauptrundensieger niemand aus, obwohl es durchaus Anlass zu großer Zuversicht gab. Anders als bei der bitteren Pleite in Spiel eins war München fast durchgehend die überlegene, spielbestimmende Mannschaft. Vor allem im ersten Viertel (26:9) verteidigte das Team von Trainer Dejan Radonjic exzellent. Auch die Erfolgsquote in der Offensive stimmte. Der einzige größere Durchhänger im zweiten Viertel war so leicht zu verschmerzen.

"Wir sind froh, dass wir hier bestehen konnten", sagte Shooting Guard Anton Gavel und lobte die "Hingabe" seines Teams. Ähnlich äußerte sich Nihad Dedovic, der froh war, die "vielen Dummheiten" aus der ersten Begegnung abgestellt zu haben, und doch warnte: "Die Chancen stehen 50:50. Es ist das Finale mit zwei der besten deutschen Teams."

Ohne Hobbs zum "Matchpoint"

Auch Headcoach Radonjic wies auf das ausgeglichene Gesamtergebnis hin, erlaubte sich dann aber doch eine selbstbewusste Prognose: "Wenn wir heute Abend spielen, haben wir eine große Chance, auch das nächste Spiel zu gewinnen." Verzichten muss er dabei aber auf Aufbauspieler Braydon Hobbs. Der hatte urplötzlich über starke Bauchschmerzen geklagt und ist bereits am Blinddarm operiert worden.