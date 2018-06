Playoff-Finale Bayern-Basketballer geben Heimvorteil ab

Die vom Spanier Aíto García Reneses gecoachten Hauptstädter führen in der Best-of-five-Serie mit 1:0 und haben am Donnerstag (19.00 Uhr) in eigener Halle die Gelegenheit, für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen. Beim 106:95 (87:87, 46:38) lag ALBA über weite Strecken in Führung, hatte aber Glück, als sie sich trotz Ballbesitz der Bayern in die Verlängerung retteten. Dort waren sie dann abgezockter und treffsicherer als die Münchner.

ALBA mit überragender Dreierquote

Vor 6.054 Zuschauern war Marius Grigonis mit 30 Punkten überragender Akteur auf Seiten der Gäste. Entscheidend war die Dreierquote der Berliner - sie trafen 16 von 25 Würfe (64 Prozent) von jenseits der 6,75-Meter-Linie. Nihad Djedovic (18 Punkte) traf für die Bayern am besten.

"Die Berlin haben ihre Dreier getroffen und über weite Strecken die Partie kontrolliert", musste Bayern-Trainer Dejan Radonjic nach der Partie zugeben. Doch auch sein Team erkämpfte sich im Schlussviertel die Chance auf den Sieg. Es fehlte die letzte Konzentration: "Wir haben die Chance, die Partie in der regulären Spielzeit zu beenden, nicht nutzen können. Alba hat am Ende die Overtime dominiert.“

Nach der Entthronung von Serienchampion Brose Bamberg will der FC Bayern seine erste Meisterschaft seit 2014 holen. Die Berliner warten schon seit zehn Jahren auf den Titel. Spiel zwei fidnet am Donnerstag in Berlin statt.