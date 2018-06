Duell gegen ALBA Berlin Bayern-Basketballer "extramotiviert" in die Finalserie

"Wenn Bamberg schwächelt, dann müssen wir da sein." Geradezu mantramäßig konnte man diesen Satz in den letzten Jahren so oder ähnlich immer wieder mal von den Verantwortlichen des FC Bayern Basketball hören. Nun, da die Oberfranken erstmals seit 2014 nicht im Playoff-Finale stehen, müssen die Münchner zeigen, dass sie ihren Worten auch Taten folgen lassen. Deutscher Meister waren sie 2014 schon einmal - auch damals übrigens im Finale gegen Berlin. Erstmals winkt dem Pokalsieger in dieser Saison nun sogar das "Double".

"Natürlich ist das eine Extramotivation für uns. Das gab es in der Geschichte dieses Vereins noch nie", sagt Marko Pesic, der eine bisher schon sehr erfolgreiche Saison mit dem insgesamt vierten Meistertitel nach 1954, 1955 und 2014 krönen will. Doch es wartet ein Gegner, der in dieser Spielzeit mit offensivem Team-Basketball in die Erfolgsspur zurückgefunden hat: ALBA Berlin. Die Hauptstädter fiebern ihrerseits dem ersten Titelcoup seit langer Zeit entgegen - der letzte Titel datiert aus dem Jahr 2008.

Pesic: "Der Druck liegt auf uns"

Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic im Gespräch mit ALBA-Coach Aito Garcia Reneses.

"Der Druck liegt immer auf uns", sagt Pesic zur Ausgangslage vor dem ersten von bis zu fünf Duellen am Sonntag (15.00 Uhr). "Es wird wichtig, dass wir uns emotional im Griff haben." Bei der 72:91-Heimniederlage vor rund zwei Monaten ging es hoch her, unter anderem gerieten Bayerns Reggie Redding und der Berliner Joshiko Saibou aneinander. Anschließend musste Münchens Coach Sasa Djordjevic gehen. Unter dem neuen Coach Dejan Radonjic lief es zunächst auch nicht mehr so rund wie zu Saisonbeginn. Im Playoff-Viertelfinale standen die Bayern gegen Frankfurt sogar kurz vor dem Aus.

Emotionales Duell

Nun also das "Bilderbuchfinale", wie es Berlins Nationalspieler Akeem Vargas nennt. Und auch in München sind Spiele gegen ALBA etwas Besonderes. Pesic: "Berlin gegen München sind immer besondere Spiele. Wir haben in den letzten Jahren so viele Kämpfe gehabt, so viele Endspiele in Pokal und Meisterschaft, Playoffserien. Unabhängig davon, dass ich da lange gespielt habe, ist das für alle im Vereine eine emotionale Geschichte."