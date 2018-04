Sieg bei Radonjic-Premiere FC Bayern Basketballer noch mit Luft nach oben

Der Montenegriner Radonjic war als Nachfolger für den in der Vorwoche überraschend entlassenen Sasa Djordjevic verpflichtet worden. Er soll die schwächelnden Münchner nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie wieder zu alter Form bringen. "Nach drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft hatten wir zwar noch nicht viel Zeit für große Veränderungen, aber wir haben schon Einiges heute umgesetzt", sagte Radonjic nach dem knappen Sieg gegen Ulm: "Wir haben sehr gut begonnen, haben aber im weiteren Spielverlauf in der Defensive zu viele Fehler begangen, die wir abstellen müssen." In den Auszeiten gab der 48-jährige Trainer immer wieder klare Anweisungen. Das war auch bitter nötig.

Zitterphase trotz Zehn-Punkte-Vorsprung

Sein Team hatte sich im ersten Viertel zwar erstmals mit zehn Punkten absetzen können (22:12). Doch in der Folge leistete sich der Tabellenführer immer wieder Fehler. Mit nur noch fünf Zählern Vorsprung ging es in die Halbzeit. Auch nach der Pause konnte sich München nicht weiter absetzen. Beim Stand von 72:67 startete das Schlussviertel. Vier Minuten vor dem Ende ging Ulm sogar in Führung. In der spannenden Schlussphase behielten die Hausherren aber dann doch noch die Nerven. Durch einen beeindruckenden 11:0-Lauf spielten sie den Sieg heraus.

Harsche Kritik von Djordjevic nach seiner Entlassung

Zumindest am Anfang und beim Endspurt hatten die Münchner Basketballer also den erhofften Aufschwung durch den neuen Coach Radonjic geschafft. Sein Vorgänger hatte zuvor wegen der "ungerechten Maßnahme, mich als Cheftrainer und Teile meines Teams zu feuern" harsche Kritik an den Verantwortlichen des Klubs geübt. "Der starke Zusammenhalt zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam führte zu den besten Ergebnissen des Klubs, trotz rätselhaften Neids aus Teilen des Managements, das sich in den Schatten gestellt fühlte und damit letztendlich nicht mehr leben konnte", schrieb Djordjevic in einem Statement auf einem Basketball-Internetportal.