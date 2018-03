Eurocup FC Bayern Basketballer scheitern an Istanbul

Drei Tage nach der unnötigen 74:76-Hinspielpleite beim türkischen Klub Darüssafaka Istanbul verlor der Bundesliga-Spitzenreiter auch das zweite Spiel der best-of-three-Serie in eigener Halle nach erneuter Halbzeitführung mit 83:87 (44:41). Für das Team von Trainer Sasa Djordjevic, das in Istanbul zur Halbzeit sogar mit 17 Punkten geführt hatte, erzielte Reggie Redding 14 Punkte.

"Wir haben alles versucht, aber es hat einfach nicht gereicht." Bayern-Profi Braydon Hobbs

Istanbuls bosnischer Nationalspieler Scottie Wilbekin ließ die Bayern allerdings verzweifeln. Der gebürtige Amerikaner erzielte an einem Traumtag 41 Punkte, verwandelte alleine zehn Dreier bei 15 Versuchen und verhinderte damit ein entscheidendes drittes Spiel am kommenden Mittwoch in Istanbul.

Brose Bamberg gewinnt Euroleague-Spiel gegen Malaga 93:88

Brose Bamberg hat dagegen das vorletzte Heimspiel in der Euroleague gewonnen. Die Oberfranken bezwangen den spanischen Top-Club Unicaja Málaga mit 93:88 (55:42) und holte am 28. Spieltag den elften Sieg. Doch der Erfolg ist nur eine Ergebniskorrektur: Denn die Mannschaft von Trainer Luca Banchi hatte bereits am Mittwoch durch die 79:103-Niederlage bei Baskonia Vitoria Gasteiz die letzte Chance auf den Einzug in die Playoffs vergeben. Top-Scorer der Partie war der US-Amerikaner Ricky Hickman mit insgesamt 28 Punkten.