Eurocup FC Bayern-Basketballer sind "alle heiß"

"Wir sind alle heiß", sagte Nationalspieler Danilo Barthel vor dem wegweisenden zweiten Halbfinalspiel gegen Darussafaka Istanbul am Freitagabend in eigener Halle. "Alle können davon ausgehen, dass wir uns jetzt volle Kanne auf das Spiel konzentrieren werden und nicht zurückblicken", sagte Barthel.

"Wir können uns steigern"

Das erste Duell der Best-of-three-Serie hatte der deutsche Pokalsieger am Dienstag trotz zwischenzeitlicher 23-Punkte-Führung in letzter Sekunde verloren (74:76). Trainer Sasa Djordjevic beschäftigt die Pleite noch immer: "Wir hätten in Istanbul den Sieg verdient gehabt, wir haben dort lange ein sehr gutes Gesicht gezeigt", sagte der Serbe. "Ich bin aber fest überzeugt, dass wir uns weiter steigern können." Seine Mannschaft brauche "Frechheit, sportliche Arroganz", mahnte der 50-Jährige an.

Barthel glaubt, dass die Bayern aus der Niederlage gelernt haben: "Wir müssen nur ruhiger bleiben, auch wenn sie mal einen Lauf haben und ein paar schwierige Würfe treffen", sagte der Forward: "Jeder, der so ein Spiel verloren hat, weiß, dass es einem auch viel Positives geben kann." Sollte den Münchnern das 1:1 gelingen, fiele die Entscheidung am Mittwoch (28.3.) in Istanbul.