Neuer Vertrag Nowitzki geht in 21. NBA-Saison

Dirk Nowitzki geht bei den Dallas Mavericks in seine 21. Saison. Der 40-Jährige gebürtige Würzburger hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und sorgt damit für einen NBA-Rekord.

So lange hat es noch kein Basketballer in der amerikanischen Profiliga bei einem Club ausgehalten. Bisheriger NBA-Rekordhalter war Kobe Bryant, der 20 Jahre für die Los Angeles Lakers am Ball war.

"REKORD!", schrieben die Dallas Mavericks in großen Buchstaben bei Twitter und verkündeten in 84 Zeichen, was zwar keine Überraschung, aber doch eine denkwürdige Entscheidung mit bedeutete.

Neue Mitspieler, aber weniger Geld

Nowitzkis insgesamt sechste Vertragsverlängerung beim NBA-Champion von 2011 war erwartet worden. Schätzungen zufolge wird Nowitzki in der kommenden Saison 4,4 Millionen Dollar statt bislang fünf Millionen Dollar verdienen, dafür soll aber der Kader weiter verstärkt werden.