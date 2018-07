Basketball-Bundesliga Würzburg gegen Bamberg zum Saisonstart

Die Basketball-Bundesliga (BBL) startet am 28. September in ihre neue Spielzeit. Meister FC Bayern München muss zum Auftakt bei ratiopharm Ulm antreten. s.Oliver Würzburg empfängt Brose Bamberg.

Gleich ein Derby also für die Würzburger und den entthronten Meister aus Bamberg. Der amtierende Champion FC Bayern München muss bei ratiopharm Ulm ran. medi Bayreuth ist bei Aufsteiger RASTA Vechta zu Gast.

Der 1. Spieltag der BBL

ALBA Berlin - Science City Jena

Gießen 46ers - Mitteldeutscher BC

Eisbären Bremerhaven - Crailsheim Merlins

RASTA Vechta - medi Bayreuth

BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn

s.Oliver Würzburg - Brose Bamberg

ratiopharm Ulm - FC Bayern München

Basketball Löwen Braunschweig - EWE Baskets Oldenburg

MHP Riesen Ludwigsburg - Fraport Skyliners

Euroleague: FC Bayern startet gegen Anadolu Efes Istanbul

Devin Booker startet mit den Bayern in der Euroleague.

Auch der Euroleague-Spielplan steht: Meister Bayern München startet am 12. Oktober mit einem Heimspiel gegen den 13-maligen türkischen Champion Anadolu Efes Istanbul in die neue Saison. Die Saison startet bereits einen Tag zuvor, der gesamte Spielplan wird am Dienstag veröffentlicht.