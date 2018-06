Playoff-Finale Basketballer des FC Bayern setzen auf den Heimvorteil

Erst zum zehnten Mal seit Einführung des best-of-five-Formats zur Saison 1987/88 fällt in der Basketball-Bundesliga die Entscheidung erst im fünften Finalspiel. Am Samstag (20.30 Uhr) kommt es zum heißen Playoff-Showdown in der Münchner Arena zwischen den Basketballern des FC Bayern und ALBA Berlin.

Erstes Double der Vereinsgeschichte möglich

München ist Pokalsieger 2018

Die Bayern, dreimaliger Meister (1954, 1955 und 2014), können sogar Geschichte schreiben. Für die Münchner wäre es nach dem Pokalsieg im Februar das erste Double der Vereinshistorie. Die Oberbayern mussten erst einmal in ein fünftes Finalspiel. Das verloren sie vor drei Jahren gegen Brose Bamberg. In dieser Saison setzten sich die bayerischen Basketballer gegen ALBA im Pokalendspiel im Februar ebenso durch wie schon 2014 im Bundesligafinale. Berlin geht zum dritten Mal in ein fünftes Finale, einmal gelang ein Sieg (1999 gegen Bonn), einmal setzte es eine Niederlage (2011 in Bamberg). Die letzte von insgesamt acht Meisterschaften der Hauptstädter liegt schon zehn Jahre zurück.

München ist Favorit, Berlin aber überraschend stark

Der Hauptrundensieger FC Bayern war gegen den Zweiten als Favorit ins Finale gegangen. Gerade vor der Saison hatte kaum jemand dem jungen ALBA-Team zugetraut, eine echte Chance auf den wichtigsten nationalen Titel zu haben. Doch die Berliner wuchsen an ihren Aufgaben. "Die Chancen stehen 50 zu 50. Sie haben den Heimvorteil, aber dadurch auch den Druck", sagte der für Berlin spielende US-Profi Luke Sikma vor dem Entscheidungsspiel. Bayern-Coach Dejan Radonjic hingegen ist sicher: "Ich denke, dass wir die Meisterschaft holen." Kapitän Anton Gavel betonte: "Für so ein Spiel ist es völlig egal wie der körperliche Zustand ist. Jetzt kommt es nur noch auf den Kopf, Willen und die Freiwürfe an."

Titelverteidiger Bamberg erhält einen Nachfolger

Fest steht bisher aber, dass es für den früheren Seriensieger und Titelverteidiger Bamberg einen Nachfolger geben wird. In diesem Jahr waren die Franken, die in den vergangenen acht Jahren sieben Mal den Titel geholt hatten, gegen die Münchner bereits im Halbfinale ausgeschieden.