Eurocup-Halbfinale Bayern-Basketballer auf historischer Mission

Auf dem Weg in die Basketball-Geschichtsbücher weiß der FC Bayern München um die Schwere der vorletzten Aufgabe. Im Halbfinale des Eurocups gegen Darussafaka Istanbul fordert Coach Sasa Djordjevic nicht weniger als die beste Leistung der Saison. Das will etwas heißen, marschieren die Münchner doch durch die nationale Liga und sind dort seit 20 Spielen ungeschlagen. Das aber zählt nicht, die Bayern wollen international brillieren - ein Final-Triumph wäre der größte Erfolg eines deutschen Vereins. Als Extra-Belohnung winkt die Euroleague-Qualifikation.

"Gestärkt nach engem Spiel in der Liga"

Vor Spiel eins der Best-of-three-Serie in Istanbul beschwören die Bayern den Teamgeist. Dass sich das Spitzenteam in der Liga-Pflichtaufgabe bei den Löwen Braunschweig (92:82) überraschend schwer tat, soll die Sinne schärfen für die Aufgabe in der Türkei. "Es war nicht schlecht, dass wir ein enges Spiel hatten", meinte Nationalspieler Maik Zirbes, denn so könne man das Auftaktduell gegen Darussafaka "gestärkt" angehen. "Wir gehen positiv rein in das erste Spiel", ergänzte der Center.

Großes Fragezeichen um Barthel

Zirbes und Eurocup-Topscorer Devin Booker dürften besonders gefordert sein, droht unter dem Korb doch der Ausfall von Danilo Barthel. Der Nationalspieler hatte sich in Braunschweig im Gesicht verletzt und konnte am Montagmorgen nicht gemeinsam mit dem Team in die Türkei fliegen. Stattdessen wurde er in München untersucht und reiste erst am Abend nach. Ob er spielen wird, blieb zunächst offen. "Wir wollen nichts riskieren", erklärte Geschäftsführer Marko Pesic.

Nur ein Spiel im München

Nach der Auftaktpartie am Dienstag (18.45 Uhr) steht am Freitag (20.00 Uhr) das zweite Match in München auf dem Programm. Sollte es danach in der Serie 1:1 stehen, entscheidet Match Nummer drei am Mittwoch darauf in Istanbul. Bei einem Erfolg wurden es die Basketballer des FC Bayern ALBA Berlin nachmachen. Erst einmal stand dieser deutsche Klub im Endspiel des zweitwichtigsten Wettbewerbs in Europa, 2010 verlor Berlin dann aber gegen Valencia.