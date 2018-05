Halbfinal-Playoffs Münchner Basketballer wollen gegen Bamberg vorlegen

Dementsprechend brennen die Münchner auf ihren nächsten Auftritt (18.00 Uhr) in der heimischen Arena. "Wir sind alle heiß auf das Spiel und bereit. Wir freuen uns auf die Stimmung im Audi Dome, den Heimvorteil müssen wir einfach nutzen", sagte FCBB-Forward Alex King. Bayern-Trainer Dejan Radonjic gab seinem Team auf den Weg, "in der Defensive nicht nachgelassen" und vorne erneut zu vollstrecken. "Wir wissen, welche Fehler wir gemacht haben", sagte der Coach nach der Niederlage im zweiten Spiel.

Bamberg glaubt nicht an "offene Türen" in der Münchner Halle

Die möchte der amtierende Deutsche Meister Bamberg seinem Herausforderer hingegen erneut aufzeigen. Dennoch rechnen sie mit einem Sturmlauf der Hausherren. "Ob das Team von Head Coach Dejan Radonjic die Tür zu einem weiteren Bamberger Sieg auch in eigener Halle offen stehen lässt, ist angesichts der bisherigen Dominanz unwahrscheinlich", lautet es in einer Mitteilung der Franken. Bleibt also nur eins: "Wir müssen sterben: in der Verteidigung, in der Offensive, in jeder einzelnen Spielsituation“, hatte Bambergs Head-Coach Luca Banchi bereits vor der zweiten Partie eindrücklich gefordert.

Stand im Halbfinale

Spiel 1: München - Bamberg 95:72 (1:0)

Spiel 2: Bamberg - München 78:65 (1:1)

Spiel 3: München - Bamberg (Sa., 26.5., 18.00 Uhr)

Spiel 4: Bamberg - München (Di., 29.5., 19.00 Uhr)

Spiel 5: München - Bamberg (Do., 31.5., 17.30 Uhr, optional)