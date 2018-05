Halbfinal-Playoffs Matchball für Bayern-Basketballer in Bamberg

Doch nach der desolaten Vorstellung zuletzt in München, wo die Bamberger die höchste Playoff-Niederlage ihrer Vereinsgeschichte kassierten, dürfte eine Wiedergutmachung schwer fallen. "Natürlich wird es nicht leichter, aber es steht immer noch erst 1:2", rechnet Kapitän Nikos Zisis. Daniel Hackett warnt davor, "die Köpfe – und die Deckung – hängen zu lassen. Am Ende ist es erst aus, wenn eine Mannschaft drei Siege hat."

München will "nicht abreißen lassen"

Doch nach den Erfahrungen des ersten Spiels in Oberfranken (zweites Playoff-Spiel 78:65 für Brose), wissen die Bayern, dass es in "Freak City" nicht einfach ist zu siegen. "Bamberg spielt daheim und will seine letzte Chance nutzen", sagt Münchens Trainer Dejan Radonjic. Sein Team müsse "die kompletten 40 Minuten beweisen, dass es diesmal den Sieg dort unbedingt holen will." Keinesfalls dürften es die Münchner wie beim vergangenen Auswärtsspiel im Schlussviertel schleifen lassen. Diesmal ist aber auch Regisseur Stefan Jovic wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Nur der Einsatz von Vladimir Lucic nach seiner Schulterverletzung ist unwahrscheinlich.

Stand im Halbfinale

Spiel 1: München - Bamberg 95:72 (1:0)

Spiel 2: Bamberg - München 78:65 (1:1)

Spiel 3: München - Bamberg 99:67 (2:1)

Spiel 4: Bamberg - München (Di., 29.5., 19.00 Uhr)

Spiel 5: München - Bamberg (Do., 31.5., 17.30 Uhr, optional)