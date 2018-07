Basketball-Bundesliga Meistertrainer Radonjic bleibt noch ein Jahr

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, dass der Verein mir erneut entgegen bringt. Die Zeit des Kennenlernens war kurz und intensiv, aber ich denke, für beide Seiten war diese aufregende Phase insgesamt sehr positiv", so Radonjic. Der 48-Jährige hatte die Bayern-Basketballer Anfang April als Nachfolger des überraschend entlassenen Sasa Djordjevic übernommen. Anschließend führte Radonjic den ambitionierten Klub zur ersten Meisterschaft nach 2014. Für den Montenegriner war es der 22. Titel in seiner Trainerlaufbahn.

"Dejan Radonjic hat die Aufgabe bei uns in einer schwierigen Situation übernommen und das Schiff dann sicher in den Hafen gebracht. Er hat dabei unser Team über Grenzen gepusht und sich bestens in die FC Bayern-Familie eingefügt. Deshalb verdient Dejan großen Respekt und Vertrauen", erklärte Daniele Baiesi.