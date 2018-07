Basketball FC Bayern holt Bamberger Guard Lo

"Bayern befindet sich gerade sehr im Aufwind und ich hoffe, Teil dieses positiven Prozesses sein zu können", so der 25-Jährige: "Mich hier wieder in der EuroLeague beweisen und meine Erfahrung einbringen zu können, ist sehr reizvoll für mich. Ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt meiner Karriere."

Lo mit positiver Energie geladen

Zuletzt lief der gebürtige Berliner für den Bundesliga-Konkurrenten aus Bamberg auf. In der EuroLeague, in welche die Bayern ab Oktober zurückkehren, kann der antrittsstarke Point Guard auf die Erfahrung von 56 Einsätzen verweisen (6,2 PpS/Dreier-Quote 41,6 %); in der Bundesliga steht Maodo Lo bei 81 Einsätzen und durchschnittlich 8,7 Punkten sowie 2,1 Assists. Beim Deutschen Meister hat der Nationalspieler jetzt einen Zweijahresvertrag bis 2020 unterschrieben.

FCBB-Sportdirektor Daniele Baiesi setzt auf die "positive Energie" und "überschäumende Persönlichkeit" von Lo: "Maodo wird ein Kernstück unseres Teams sein. Er ist ein moderner, sehr talentierter Two-way-Spieler, der meiner Meinung nach bisher nur teilweise sein großes Potential gezeigt hat." Nach Leon Radosevic ist Lo bereits der zweite Profi, der von den Oberfranken zum Konkurrenten aus der Landeshauptstadt wechselt.