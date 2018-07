Basketball-Bundesliga Topscorer Booker verlängert bei Doublesieger FC Bayern

Der 27 Jahre alte US-Center Booker steht seit 2016 bei den Münchnern unter Vertrag und hatte mit 12,5 Punkten im Schnitt großen Anteil an den Titelgewinnen in der vergangenen Saison. "Ich bin sehr froh, wieder nach München zurückzukehren, wo wir uns sehr wohl fühlen", wird Booker, der derzeit mit seiner Familie auf Heimaturlaub ist und durch Florida tourt, in einer Pressemeldung des Verein zitiert: "Ich erhoffe mir und erwarte, dass wir auch in der nächsten Saison wieder unvergessliche Momente erleben können wie in diesem Jahr."

Sportdirektor Baiesi: "Spiel aufs nächste Level bringen"

Sportdirektor Daniele Baiesi nannte es "große Genugtuung, dass Devin ein weiteres Jahr bleibt, denn damit behalten wir nicht nur einen tollen Spieler und eine großartige Person bei uns." Bookers drittes Jahr bei den Bayern sei "ein starkes Signal für die Stabilität und Kontinuität unseres Vereins." Der US-Amerikaner habe sich "im zweiten Jahr großartig gesteigert und zu einem der besten Big Men in Europa entwickelt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er gemeinsam mit Bayern sein Spiel auf das nächste Level bringt."

Neben Booker haben die Bayern mit Neuzugang Leon Radosevic von Brose Bamberg einen zweiten Spitzencenter im Kader. Radosevic' Wechsel wurde Anfang Juli bekanntgegeben. Der Deutsch-Kroate unterschrieb für drei Jahre und dürfte als Center Nummer zwei hinter Booker überwiegend von der Bank kommen. Der FC Bayern München startet am letzten September-Wochenende (28. bis 30.) bei ratiopharm Ulm in die neue Bundesliga-Saison.

Zirbes zurück nach Belgrad

Nicht mehr dabei sein wird dann Nationalspieler Maik Zirbes. Der 28 Jahre alte Center bedankte sich über die sozialen Netzwerke beim Verein und den Münchner Fans, er wechselt zurück zu Roter Stern Belgrad.